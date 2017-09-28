"Birilerinin yaktığı salonları biz yeniden yapacağız"

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HAKKARİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptırılan Gençlik ve Spor Merkezi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle açıldı.

Bakanlar Bak ile Soylu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanında, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, protokol üyeleri ve partililer tarafından karşılandı.

İki bakan daha sonra ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de yapımı tamamlanan Yüksekova Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'da bulunmaktan, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Hakkari'deki, Yüksekova'daki gençlerin spor alanında elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini vurgulayan Bak, sporun ortak bir dil olduğunu, sporun olmazsa olmazının da tesisler olduğuna dikkati çekti.

- Hakkari'ye kayak merkezi müjdesi

Ülkenin her yerini spor tesisleriyde donattıklarını anlatan Bak, şöyle konuştu:

"Biz çok şanslı bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız sporun içinden geliyor. Hem sporcu olarak hem yönetici olarak. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı döneminde ülkenin her yerini spor tesisleriyle donattı. Türkiye çapında 280 gençlik merkezi var. Burada spor salonlarımız, müzik alanlarımız, kütüphanelerimiz var. Buraya gelen gençlerimiz sporla, kültürle, sanatla, bilimle tanışıyor. Geleceğe doğru adımlar atıyor. Hakkari'nin kayak sporundaki başarısına, potansiyeline karşı üzerimize düşen görevi yapmak, talep edilen yatırımı gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bölgenin gençlerine buraya yakışır bir kayak merkezi kazandıracağız."

- "Gençlerimizi bu merkezlere göndereceğiz, başka yere değil"

Yüksekova'da 2014'te spor salonunun yakıldığını anımsatan Bak, "Şimdi biz bu gençlerimizi nerelere göndereceğiz. Salonlara, gençlik merkezlerine, okullara göndereceğiz, başka yerlere göndermeyeceğiz." dedi.

Bak, bu konuda öğretmenlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, açtıkları merkezlerin gençlerle doldurulması gerektiğini aktardı.

Merkezlerde yetiştirilen gençler arasından Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına inandığını kaydeden Bak, gençlerin daha iyi yetişmesini sağlamak için devletin tüm imkanlarıyla hazır olduğunu ifade etti.

Bir ay sonra yine Hakkari'de yapımı tamamlanan spor komplekslerinin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütün bunların talimatını hükümetimiz, Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Doğu ve Güneydoğu'da yüzlerce tesis yapıyoruz. Bakanlığımın ilk günlerinde haber okudum. Hakkari'de Yunus ile Barış adında iki genç, bir meyve kasasını kırarak basketbol potasına dönüştürmüştü. Onu gördüm. Bu spor aşkını gösteriyor. Belki de gelecekte büyük bir basketbolcu olacaklar. İçindeki spor aşkı çok güzel. Burada çok değerli sporcular yetişecektir. Güreş Federasyonu başkanlığı yaptım. Seçim döneminde Siirt'e gitmiştim. Orada bir güreş hocası vardı. Başkanım 'salon yap, orayı çocuklarla doldurayım' dedi. Federasyon başkanı seçildikten sonra oraya salon yaptık. Malzemeleri gönderdik. Hocamız 2 ay sonra bana resim gönderdi, salonda 200'e yakın çocuk ve aileleri vardı. Sporun birleştirici gücü bu. Biz bu salonları dolduracağız. Herkese bu konuda görev düşüyor. Biz böyle güçlüyüz. Birilerinin yaktığı salonları biz yeniden yapacağız. Tekrar yakarlarsa bir daha yapacağız. Biz ülkenin büyümesini gelişmesini istiyoruz."

İçişleri Bakanı Soylu ile Hakkari'ye gelerek gençlere destek vermek istediğini ve karşısında gördüğü coşku karşısında büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Bak, sporda çok iyi yere geleceklerine inandığını dile getirdi.

"Tesislerimiz gibi gönülleri de yapıyoruz, gönüllere dokunarak bu ülkeyi inşa ediyoruz. Biz gelmeye, hizmet etmeye, sizlerle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Kim ne derse desin biz biriz, beraberiz." diyen Bak, ülkenin geleceği için koşmaya, sporda olduğu gibi bilimde, kültürde de zirveye çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bak, merkezlerin boş bırakılmamasını, bu merkezlerde gençlerin birbirleriyle kucaklaşmalarını, sporun birleştirici gücünü hissetmelerini istedi.

- İçişleri Bakanı Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile sürekli Hakkari'ye gelmek için görüştüklerini ve sonunda bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlarının illere gençlik merkezleri, spor salonları ve çeşitli yatırımlarla geldiğini, Hakkari'de de bu yatırımlardan birinin açılış törenini gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, yeni eğitim öğretim yılının acılışı için Batman'ın Kozluk ilçesindeki, terör örgütü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okula gittiğini anımsattı.

22 yaşında herkesin kıymet verdiği gençlere, çocuklara eğitim vermek, yarınlara hazırlayabilmek, dünyayı anlatabilmek, Türkiye'nin zenginliklerini, nereden geldiklerini ve nereye gideceklerini anlatabilmek için annesini, babasını bırakarak Kozluk'a giden öğretmen Şenay Aybuke Yalçın'ın okulunda yeni eğitim yılı açtıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Görev icabı birçok hizmet akdini yerine getirebilmek için geziler yapıyoruz. Oradan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla dönerken belki bakanlığımız döneminde yaptığımız en önemli adımlardan birisi olarak değerlendirdik. Gençleri yarına hazırlamaya çalışan kıymetli öğretmenimizin adına yeni bir öğretim yılını onun okulunda açtık. Oradaki öğrencilere seslendik. Umutla, sevgiyle, gönlümüzden geçen güzelliklerle ve iyiliklerle seslendik. Onlara 'biz de sizler gibi bu sıralardan geçerek geldik. Biz, 300-400 yıl önce seçilmiş, bunlar devleti yönetecek diye aileleri mimlenmiş sonra bu ülkenin yönetimine gelmiş insanlar değiliz. Bizler de haksızlığa uğradık. Bizim ailelerimiz de haksızlığa uğradı. Bizler de bazen istemediğimiz olaylarla karşılaştık. Ama küsmedik. mahallemize, ailemize, ülkemize, bize bir harf öğretmek için çaba gösteren bazen de kızan öğretmenimize küsmedik. Mücadele ettik, bu topraklar bizim diye. Onlara, şimdi huzurunuzdayız' dedik."

- "Ay yıldızlı bayrağı gençler dalgalandıracak"

Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunu, bugünkü gençlerin yarın ülkenin yönetiminde olacağını, öğretmen, doktor, mühendislik görevini yapacaklarını kaydeden Soylu, sadece uluslar arası alanda spor aktivitelerinde değil, bir bilim adamı olarak, yönettikleri şirketin ürünlerini dünyaya satarak ay yıldızlı bayrağı gençlerin dalgalandıracağını belirtti.

Gençlerin ve vatandaşların hizmetkarı olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinin de böyle olduğunu bildiren Soylu, bu memleketi hep birlikte böyle kalkındıracaklarını aktardı.

Ülkenin geleceğe yönelik hedeflerinin bulunduğunu bu nedenle insanları daha sağlam yetiştireceklerini, daha iyi eğitim vereceklerini, üniversitelerde gençleri geleceğe hazırlayacaklarını ifade eden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Spor tesislerimizde onların zihninin, bedenlerinin, umutlarının diri olabilmesi için teker teker yatırımları ortaya koyacağız. Bu tesisimiz sadece bir numune. Ekonomimizi, paramızı çarçur etmek isteyenlere fırsat vermeden yatırımlarımızla hep birlikte yarınlara adım atacağız. İlk kanalizasyon, ilk sıcak asfalt, su. İlkleri gerçekleştiriyoruz burada ve bundan onur duyuyoruz. Size hizmet etmek, sizin hayat standardınızı yükselmek ve burayı dünyayla bütünleştirmek temel hedeflerimizden biri."

Bakan Soylu, ilçedeki havaalanının ve diğer yatırımlarının bölge insanına nasıl hizmet verdiğine herkesin tanıklık ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kütüphanelerimizin, okullarımızın, yatırımlarımızın hangi hizmetleri sunduğunu biliyoruz. Yıkmak, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için, evlatlarımız doktor, hemşire, öğretmen olmasın, anne babasının elini öpmesin, memleketin her yerinde kardeşliği büyütmesinler diye çaba gösterenlere karşı sizler öğretmen, doktor, hemşire mühendis olacaksınız. Hizmet bayrağını sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde bu medeniyetin zenginliği olarak anlatacaksınız, dünyaya insanlığın ne olduğunu anlatmaya çalışacaksınız."

Soylu, Yüksekova'yı güzel günlerin, daha güzel yatırımların, daha güzel hizmetlerin, daha huzurlu ve rafah içinde günlerin beklediğini aktardı.

Törende, Hakkari Valisi Toprak ile Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından merkezde incelemelerde bulunan Bak ve Soylu, gençlerle basketbol oynadı ve etkinlik salonlarını gezdi.

Merkezdeki kursiyerlerin yaptığı resimleri inceleyen bakanlar, kursiyerlerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkıları dinledi.