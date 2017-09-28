GÜNCELLEME - Sosyal medyadan "terör propagandası" iddiası

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ propagandası yaptığı öne sürülen N.G'nin Hasançavuş köyündeki evine, İlçe Jadarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.
Evde yapılan aramalarda, bilgisayar, hard disk ve cep telefonlarına el konuldu.
Sorgusu tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.G. "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.