Edirne'deki darbe girişimi davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla eski 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da aralarında bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Arı, Bülent Yılancı, Ali Soylu, Ramazan Altun, Ekrem Tekinaslan, Kağan Kaya, İsmet Sezgin ile celse arası tutuklanan Sinan Çamur, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma savcısı verdiği mütalaa da tutuklu sanıklardan Sinan Çamur'un yurtdışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, tanıklar hakkında yazılan talimat yazılarının beklenmesine, suçtan zarar görme ihtimaline binaen Milli Savunma Bakanlığı'nın davaya katılma talebinin kabulüne, 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na yazılan müzekkere yazıları ile sanıklar hakkında istenen bilgi ve belgelerin beklenmesine karar verdi.

Bir süre önce başka ile tayin olan Jandarma Komutanı Kamuran Ersan'ın olaya ilişkin görgü ve bilgilerinin SEGBİS sistemi ile alınmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sinan Çamur'un yurtdışına çıkış yasağını kapsayan adli kontrol kararıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 6 Aralık'a ertelendi.