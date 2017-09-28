ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİNOP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eski albay FETÖ soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 17:51

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanırken tahliye edilen dönemin Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'nın eşi eski albay Temel Çetinkaya, yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Eski albay Çetinkaya'nın tahliyesine yönelik Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen itiraz dilekçesinin Boyabat Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkartılan Çetinkaya, Samsun'da yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Çetinkaya, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Temel Çetinkaya, Sinop Ağır Ceza Mahkemesinde geçen cuma görülen duruşmada, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı ise Boyabat Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, sanığın "tutuklama sebepleri devam etmesi ve tahliyesini gerektirecek yeni bir delil elde edilmemesini" gerekçe göstererek Çetinkaya'nın tutukluluk halinin devamını istemişti.

İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski Albay Çetinkaya hakkında yakalama kararı
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ALBAY ÇETİNKAYA HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Oynadıkları tüfek ateş alınca ablasını yaraladı
YEREL

OYNADIKLARI TÜFEK ATEŞ ALINCA ABLASINI YARALADI
Düğünde klarnet çalarken mermi isabet eden kişi öldü
YEREL

DÜĞÜNDE KLARNET ÇALARKEN MERMİ İSABET EDEN KİŞİ ÖLDÜ
Kestanede hasat zamanı
YEREL

KESTANEDE HASAT ZAMANI