Bursa'da cinayet

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Maktulün kardeşi katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İpar Caddesi'nde Kenan T'nin (45) hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan Kenan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince yapılan incelemede Kenan T'nin kardeşi Ramazan T. (40) gözaltına alındı. Zanlı Ramazan T'nin evinde yapılan aramada cinayette kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Ramazan T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.