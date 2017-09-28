ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass Adana'da

ADANA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Demirtaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette Bass, Demirtaş'a teşekkür ederek, "Karşılaştığımız zorluklar karşısında üç yıl boyunca buradaki mesleki hayatımda bana gösterdiğiniz yakınlık ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Adana'da olmaktan her zaman çok mutlu oldum." diye konuştu.
Daha sonra basına kapalı gerçekleşen görüşmede, ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht de bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ı Kabil Büyükelçiliğine aday göstermişti.