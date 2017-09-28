Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Hatay'da:

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HATAY (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Habur Sınır Kapısı'na ilişkin, "Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunan Tüfenkci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve Hatay için Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarının önemine değindi.

Bu kapılar için yeni adımlar atılması gerektiğini düşündüklerini belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bu kapılarla ilgili neler yapılabilir, hangi eksiklikleri var, yerinde görebilmek adına bugün, sayın valimizle, milletvekillerimizle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldik. Tabii burada bildiğiniz gibi Suriye'deki gelişmelere paralel olarak gümrük hizmetlerini yavaşlatmıştık, bazı kalemlerde de durdurmuştuk. Dolayısıyla güvenlik nedeniyle şimdi yeniden bir değerlendirme imkanımız oldu. Bu değerlendirme neticesini Ankara'ya gittiğimizde bakan arkadaşlarımızla ve Başbakanımızla paylaşıp neler yapabiliriz, yeni adımlar atabilir miyiz, buna karar vereceğiz ve Cilvegözü'nün özellikle Türkiye'nin ihracatındaki rolü Hatay'ın ve bölgenin ekonomisindeki rolünü de düşündüğümüzde burada birkaç adımın atılması gerektiğini görüyoruz, inşallah o adımları da atacağız."

Bir gazetecinin "İdlib'deki çatışmasızlık anlaşmasıyla beraber bugünkü görüşmenizin sonucuyla birlikte şu an kısıtlanmış bir durum var. Bu durum pozitif sonuçlanırsa bu kısıtlamayı artırmaya yönelik neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yasaklanan, kısıtlanan geçişleri biraz daha açmak istiyoruz ve dolayısıyla buradaki o kısıtları kaldırmak yönünde böyle bir talep var, bunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sadece bizim yapacağımız değerlendirme değil, güvenlik güçlerimizle beraber yapacağımız değerlendirmeler sonucunda adımımızı atacağız. Çünkü özellikle oradaki ticaret ve sanayi odaları bu noktada sivil insiyatifi ortaya koyacaklarını ve özellikle HTŞ'nin buradaki veya İdlib'deki etkinliğini kırma noktasında hem süreç içinde gelinen nokta hem de oradaki Suriyeli iş adımlarının insiyatif almaları doğrusu bu noktada bizleri cesaretlendirmektedir."

- Habur'daki gelişmeler

Habur Sınır Kapısı'ndaki son gelişmelerin sorulması üzerine BakanTüfenkci, "Son durum bugün aldığım bilgiye göre, sabah 08.00'den saat 02.00'ye kadar normalde 425 büyük araç, 137 küçük araç, 334 büyük araç ve 116 küçük araç çıkış yapmış. Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir. Bu seçenekler bizim masanın üzerinde." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, "Alternatif kapı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii ki daha önce de paylaştığımız gibi hükümetimiz özellikle bölgede ticaret yapan, ihracat yapan yatırımcımızı, üreticimizi hiçbir zaman mağdur etmedi. Türkiye olarak biz bu gibi konulara esasında hazırlıklı hale geldik ve dolayısıyla alternatif güzergahları da bakanlıklar koordinasyonunda çalışıyoruz. Birkaç alternatifimiz de belirlendi acil olarak ama orta vadeli de alternatiflerimiz var, yeni kapı açılması da dahil bu konuları çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim tüccarımız sanayicimiz rahat olsun, üretimlerine, ticaretlerine devam etsin ve baktığımız zaman bizim merkezi Irak'a ihracatımız Kuzey Irak'a olan ihracatımızdan çok çok daha fazla. Dolayısıyla biz bölgedeki sanayicilerimizi ve tüccarlarımızı mağdur etmeyiz."

Bakan Tüfenkci, beraberindeki Hatay Valisi Erdal Ata ile sınırın sıfır noktasındaki tır aktarım alanında inceleme yaptı.

