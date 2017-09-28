Yaşlı kişiyi darp eden üç kişi tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşlı kişiyi darp ettiği öne sürülen üç kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül'de Adalet Mahallesi'nde işçi emeklisi Süleyman S.'nin (68) darp edilerek gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, Hamide Ö'nün (32) birlikte olma bahanesiyle evinin önüne çağırdığı yaşlı kişiyi, Güngör K. (28) ve Celal Ş. (29) otomobille ormanlık alana kaçırdı. Yaşlı kişiyi darp ederek vücudunun değişik yerlerinden yaralayan zanlıların, Süleyman S'nin cebinden anahtarını alıp evinden televizyon ve bilgisayarı ile 2 bin 850 lirasını gasp ettikleri belirlendi.

Vücudunda kırıklar olan ve Servergazi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Süleyman S.'nin darp edilmesi olayı ile ilgili Hamide Ö'yü önceki gün gözaltına alan emniyet ekipleri, hurdacılık yaptıkları öğrenilen Güngör K. ve Celal Ş'yi de dün yakaladı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.