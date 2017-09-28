ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaşlı kişiyi darp eden üç kişi tutuklandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 18:25

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşlı kişiyi darp ettiği öne sürülen üç kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 Eylül'de Adalet Mahallesi'nde işçi emeklisi Süleyman S.'nin (68) darp edilerek gasp edilmesi olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, Hamide Ö'nün (32) birlikte olma bahanesiyle evinin önüne çağırdığı yaşlı kişiyi, Güngör K. (28) ve Celal Ş. (29) otomobille ormanlık alana kaçırdı. Yaşlı kişiyi darp ederek vücudunun değişik yerlerinden yaralayan zanlıların, Süleyman S'nin cebinden anahtarını alıp evinden televizyon ve bilgisayarı ile 2 bin 850 lirasını gasp ettikleri belirlendi.

Vücudunda kırıklar olan ve Servergazi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Süleyman S.'nin darp edilmesi olayı ile ilgili Hamide Ö'yü önceki gün gözaltına alan emniyet ekipleri, hurdacılık yaptıkları öğrenilen Güngör K. ve Celal Ş'yi de dün yakaladı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Denizlispor'da Reha Erginer dönemi
YEREL

DENİZLİSPOR'DA REHA ERGİNER DÖNEMİ
Denizli'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası
YEREL

DENİZLİ'DE EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI
Kız kardeşinin ölümünü, haberini redakte ederken öğrendi
YEREL

KIZ KARDEŞİNİN ÖLÜMÜNÜ, HABERİNİ REDAKTE EDERKEN ÖĞRENDİ
Denizli'de cinayet: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE CİNAYET: 1 ÖLÜ
Organlarıyla 3 kişiyi yaşama bağlayacak
YEREL

ORGANLARIYLA 3 KİŞİYİ YAŞAMA BAĞLAYACAK