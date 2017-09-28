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IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir hasta, tartıştığı üroloji uzmanı doktoru bıçakla ağır yaraladı.

Iğdır Devlet Hastanesine gelen ve rahatsızlığı bulunan İ.K, üroloji uzmanı Dr. Serkan Yarımoğlu'nun görev yaptığı polikliniğe girdi.

Taraflar arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışmada, İ.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Yarımoğlu, kalbinden ve karnından yaralandı.

Sağlık durumu ağır olan Yarımoğlu, aynı hastanedeki meslektaşları tarafından ameliyata alındı. Ameliyat ekibine, Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nevruz Erez de dahil oldu.

Saldırgan ise polislerce yakalandı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, İl Sağlık Müdürü Dr. Alparslan Erol hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Ünlü, şu bilgileri paylaştı:

"Bu üzücü haberi aldık. Üroloji uzmanımız Serkan Yarımoğlu, kalbinin alt kısmından ve karın boşluğundan iki bıçak darbesiyle bugün hastası tarafından poliklinik hizmeti verirken bıçaklanmış. Doktorumuz sabahleyin hastayı muayene etmiş, gerekli tahlilleri istedikten sonra bir de psikiyatri servisine görünmesini istemiş. Herhalde bu sevk hastanın hoşuna gitmemiş olacak ki daha sonra tekrar gelmiş. Hemşire hanım da tahlil sonuçlarını göstermeye geldiğini düşünürken hemşire hanımın servis dışına çıktığı bir anı kolladığında içeride maalesef Yarımoğlu'nu iki yerinden bıçaklamış."

- "Şu an için durumu iyiye gidiyor"

Ünlü, poliklinikte bekleyen diğer hastaların müdahalesinin ardından Yarımoğlu'nun ameliyata alındığını ifade ederek, "Başhekimimiz Erez de cerrah ve diğer cerrah arkadaşlarla gerekli müdahaleler yapıldı. Ben az önce Kars Valimiz ile görüştüm, Kars'tan da cerrahlar birazdan hastanede olacak. Şu an için durumu iyiye gidiyor." dedi.

Saldırıyı gerçekleştiren İ.K'nin yakalandığına da söyleyen Ünlü, "Saldırgan elde, onunla ilgili tahkikat başladı. Psikolojik rahatsızlığı olan bir şahıs. Şu anda emniyette sorgusu devam ediyor, başsavcılık tarafından adli tahkikat başlatıldı." ifadesini kullandı.

- "Münferit bir olay"

Ünlü, Iğdır halkının bu duruma gerekli tepkiyi göstereceğine inandığını, kendisinin de bu olayı tasvip etmidiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maalesef bu tür olaylar sağlık çalışanlarımızın başına geliyor, bunlarla ilglili tedbirleri gözden geçireceğiz. Tabii hasta mahremiyeti diye bir şey var. Hekimle hasta baş başa kaldığında bu tür olaylar sağlık çalışanlarımızın başına gelebiliyor. Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili gerekli mevzuat çalışmasını yaptı, burada yeteri kadar güvenlik personelimiz var. İlk andan itibaren de gerekli müdahaleler yapıldı. Bu tür olayların Iğdır'da bir daha tekrarlanmayacağını, bunun münferit bir hadise olduğunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

Ameliyatı halen süren Yarımoğlu için de polis ve askerlerden kan istendi.