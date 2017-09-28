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Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları

28 Eylül 2017 Perşembe, 18:41

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan 12 ayrı davada yargılanan sanıklardan 10'u, 3 yıl 9 ay ile 9 yıl 9 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 12 ayrı davanın duruşmalarına, tutuklu sanıklar Yılmaz Üğüt, Bahadır Ay, Adem Tekin, Nuri Aktürk, Musa Kilci, Yüksel Memiş, İlhan Kavak, Mehmet Türk, Muhammed Dalar, Tuncay Ürkmez ile tutuksuz sanık Adnan Torun, Hanifi Doğru ve avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanan sanıklar savunma yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Türk'e 9 yıl 9 ay, Muhammed Dalar'a 9 yıl 9 ay, Yılmaz Üğüt'e 9 yıl, Yüksel Memiş'e 9 yıl, Musa Kilci'ye 9 yıl, İlhan Kavak'a 9 yıl 9 ay, Bahadır Ay'a 3 yıl 9 ay, Adem Tekin'e 4 yıl 11 ay 1 gün, Nuri Aktürk'e 4 yıl 11 ay 1 gün, tutuksuz yargılanan Adnan Torun'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan tutuklu sanık Ay, Tekin ve Aktürk, adli kontrol şartıyla tahliye edilirken tutuksuz yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Torun, cezası kesinleşinceye kadar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Hanifi Doğru'nun beratına karar verirken, Tuncay Ürkmez'in duruşmasını erteledi.

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