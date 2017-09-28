Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde mahalle ve köy komisyonu listesinde adları bulunduğu iddia edilen 2'si tutuklu 42 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Veysel Karabudak ve Yavuz Karabudak, tutuksuz sanıklar Mahmut Uğun, Turan Toprak ile sanık avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Savunmasını yapan Veysel Karabudak, hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ileri sürerek, "Karaçoban ilçesindeki HDP binasında bulunan kağıda ismim yazılıymış. Kağıttan haberim yok. Kimin yazdığını da bilmiyorum." dedi.

Sanık Yavuz Karabudak da 2009-2013 arasında Karaçoban ilçesinde HDP'den belediye encümenliğini yaptığını söyledi.

2014 seçimlerinde kendisine adaylık verilmediği için 2013 Eylül-Ekim aylarından sonra partiye gitmediğini savunan Karabudak, şunları ifade etti:

"Partinin seçim çalışmaları içerisinde de bulunmadım. 2014 yılındaki seçim çalışmaları döneminde polisin eline geçirmiş olduğu liste 2009'a ait bir listedir. İddianamede ismi geçenlerin isimleri belediye başkanının yakın çevresindeki kişilerdir. Orası aşiret bölgesi olup ismi geçen kişiler o aşiret bölgesindeki kişilerdir. Oradaki seçim zamanında ne bir başkaldırı ne bir özerklik ilanı ne de başka olumsuz bir olay oldu. Herhangi bir suç işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Hiçbir terör faaliyetine katılmadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanıkların bu duruma ilişkin görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıklar Veysel ve Yavuz Karabudak'ın tutuklu kaldıkları süre ve haklarındaki delil durumu dikkate alınarak tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de Veysel ve Yavuz Karabudak'ın tahliyesini kararlaştırıp eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

Sanıkların, terör örgütü PKK/KCK'nın mahalle ve köy komisyonu listesinde yer aldıkları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.