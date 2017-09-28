Damla Projesi gönüllüleri Van'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

VAN (AA) - Van Valisi Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'nce uygulamaya konulan "Damla Projesi" kapsamında kente gelen 24 üniversite öğrencisini makamında kabul etti.

Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşteşarı Metin Ayvazoğlu başkanlığında kente gelen öğrencileri, Vali Ali Paşa Toplantı Salonu'nda ağırladı.

Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Zorluoğlu, öğrencilerin yürüttüğü çabayı takdirle karşıladığını aktardı.

Zorluoğlu, "Bu memleket gerçek anlamda kalkınacak, yükselecekse bu tür merhamet projeleriyle, bu tür insanların gönlüne, kalbine dokunabileceğiniz, girebileceğiniz çalışmalarla mümkün olacak." diye konuştu.

- "Terörün kalıntılarını temizlemeye çalışıyoruz"

Öğrencilerin bu tür çalışmalarına Van'ın ve bölgenin çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Burada insanlarımız çok uzun yıllar maalesef terörün olumsuz etkilerini yaşadı. Biz kamu görevlileri buraya geldik, 2-3 sene sonra ayrıldık. Ama buranın halkı Vanlılar buradan hiç ayrılamadılar. Gidebilenler gitti, gidemeyenler kaldı. İşte siz o gidemeyenlere dokunuyorsunuz. Hep beraber inşallah onları kucaklayacağız, kucaklıyoruz. Burada bir taraftan terörün kalıntılarını temizlemeye çalışıyoruz. Gerçekten çok yoğun bir mücadele veriyoruz. Ama Allah'ın izniyle sonuna geldik. Ama diğer taraftan buradaki çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza bu yaşadıkları travmaları atlatmalarına imkan sağlayacak çeşitli çalışmaları da yürütüyoruz. İşte bu noktada sizin gibi gönüllüler, sivil toplum kuruluşları bizim elimiz, kolumuz. Hepinize bu nedenle teşekkür ediyorum."

Ardından gönüllüler Vali Zorluoğlu'na plaket sundu.



