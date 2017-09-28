"8. Van Turizm ve Seyahat Fuarı" açıldı

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VAN (AA) - Van'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Turizm ve Seyahat Fuarı açıldı.

Fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odasının destegiyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, fuarın sevindirici olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, "Van'ın tarihi ve doğal birçok güzelliği var. Bu güzellikleri doya doya yaşamak için bu yıl eylül ayına kadar 351 bini yerli olmak üzere 700 binin üzerinde turist Van'ı ziyaret etti. Otellerimiz yeterli gelmedi. Misafirlerimizi bazen kamu misafirhanelerinde, bazen de evlerde ağırladık." dedi.

Huzur ve güven ortamının muhafaza edildiği sürece Van'a gelecek yerli, yabancı turist sayısının artacağını belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bu nedenle hem kamu hem de özel sektör olarak yeni turizm yatırımları yapmaya ivedi ihtiyacımız var. Biz kamu olarak bu yatırımları başlattık. Bize düşeni süratle yapmaya gayret gösteriyoruz. Urartu Müzesi'ni önümüzdeki yılbaşı itibarıyla hizmete açıyoruz. Eski Van şehrindeki çalışmaları kalkınma ajansımız üzerinden yürütüyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz vasıtasıyla Van Gölü çevresinde yeni plajlar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, parklar ve yeşil alanlar oluşturuyoruz."

Özel sektöre yatırım çağrısı yapan Zorluoğlu, Van'a otel, eğlence ve dinlenme mekanları yapmak gerektiğini belirterek, "Gerek valilik, gerek belediyelerimiz olarak her bakımdan sizlerin yanında olacak ve gereken desteği vereceğiz. Van'a gelin yatırım yapın, hem siz kazanın, hem de Van kazansın." ifadesini kullandı.

Fuarda Türkiye'nin tam anlamıyla yeraldığını belirten Zorluoğlu, her bölgeden İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin yanı sıra belediyelerin, odaların, kalkınma ajanslarının, otel, acente ve turizm dernek temsilcilerinin fuara misafir olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, "Ayrıca dost ve kardeş ülkeler İran İslam Cumhuriyeti'nden Urumiye, Tebriz belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları ve özel sektör temsilcileri bu yılki özel konuklarımızdır. Burada geçireceğiniz birkaç gün sonunda temenni ederim ki hem iyi bir tanıtım yapar hem de karlı ticari işler kurarsınız ama aynı zamanda Van'ın güzelliklerini doyasıya yaşamanızı ümit ediyorum." dedi.

-"Bu bölgelerde daha çok etkinlik ve faaliyetler yürütüyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ise bu yıl düzenlenen fuarın geçen seneye göre geliştiğini dile getirdi.

Aydın, "Ülkemizin turizminin gelişmesi adına bu tür fuarlar çok önemli. Türkiye son 15 yılda çok ciddi değişim ve dönüşüm katetti. 2016 yılında yaşanan bazı tatsız olaylardan dolayı ülkemizin turist sayısı düştü ancak sağlam sektör ve güçlü altyapı ile bu kriz en az zararla aşıldı. Bu yıl ülkemize yaklaşık 25 milyon turist geldi." dedi.

Yaşanan krizlerden Bakanlık olarak dersler aldıklarını ifade eden Aydın, şunları ifade etti:

"Bakanlık olarak öncelikle Arap dünyası, Uzak Doğu, Yakın Doğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere ortak çalışmalar yapmaya yöneldik. 2023 hedefimizde 50 milyon turisti ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Bunun için dinamik bir dış tanıtımı son iki üç yıldır iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Pazar çeşitlendirmesinin üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle Rusya ile yaşanan kriz, Almanya pazarındaki düşüş, bizi sağlam bir pazar çeşitlendirmesi yapmaya zorunlu kıldı. Pazar çeşitlendirmesi de 2023 hedefleri için çok önemlidir. Onun için bu bölgelerde daha çok etkinlik ve faaliyetler yürütüyoruz."

-"Ülkemiz içinde turizm çok önemlidir"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ise Van'da düzenlenen fuarlara TÜRSAB'ın katkı sağladığını söyledi.

Van'ın sevginin, saygının, cana yakınlığın, örf ve adetin merkezi olduğunu dile getiren Ulusoy, "Birçok medeniyete başkentlik yapmış bir şehirdir. Van turizm konusunda son derece gelişmeye müsait bir ildir. Ülkemiz içinde turizm çok önemlidir. Bu ilin sivil toplum kuruluşları, valisi, belediye başkanları ve yetkilileri Van’ı kalkındırmak için el ele vererek, çalışmalıdır. İnsanların sorunları muhakkak çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

"En Güzel Van Kedisi Yarışması"nda dereceye giren kedilerin sahiplerine ödül verilen fuarda, katılımcılar daha sonra stantları ziyaret etti.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kaymakamlar ve belediye başkan vekilleri ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, 35 ilin kültür turizm müdürleri ile İran'dan gelen misafirler katıldı.

Fuar 1 Ekim'e kadar açık kalacak.