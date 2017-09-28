Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında dava açılan eski kamu çalışanına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan H.U, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kastamonu Cezavinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Savunmasında, suçlamaları reddederek, beraatini isteyen H.U, "Kasti olarak fiili bir davranışım olmadı. Terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorum. Bu çok ağır bir suçlama. Masumum. Hiçbir suçum günahım yok." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.