Samsun'da 104 projeye 14 milyon lira hibe verildi

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SAMSUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun Koordinatörlüğü, IPARD II programı kapsamında 104 projeye 14 milyon lira hibe verdi.

IPARD II Yatırım Sözleşmesi töreni TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde yapıldı.

Törende konuşan TKDK Samsun Koordinatörü Bülent Turan, Samsun'da bugüne kadar 844 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Tamamlanan 741 projeye 102 milyon 300 bin lira hibe desteği verdiklerini belirten Turan, "IPARD II döneminde süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, et ve et ürünlerinin işlenmesi, su ürünlerinin işlenmesi yatırımlarına destek veriyoruz. Ayrıca tıbbı aramotik bitkiler, turizm yatırımlarına da destek veriyoruz. Özellikle bölgemizde bu yıl başlanacak olan kültür balığı projelerine de destek vereceğiz." dedi.

IPARD II Yatırım Sözleşmesi programı kapsamında 104 projeye 14 milyon lira hibe vereceklerini aktaran Turan, yatırımcı ve üreticilerle sözleşme imzaladıklarını sözlerine ekledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise tarımsal işletmelerin desteklenmesinin üretici ve yatırımcılara büyük katkı sağladığını ifade ederek, "TKDK'nın çalışmaları gerçekten göz doldurucu ve takdir edilen çalışmalar. Bu projelerin arttırılması lazım." ifadesini kullandı.







