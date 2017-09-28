Kocaeli'de boş mezara bahçe atığı atıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde defin için açılan mezara çuvallarla bahçe atığı atan kişiler aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahalle Mezarlığı'ndaki görevliler, defin için açılan boş mezara içi dolu çuvallar konulduğunu gördü. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, çuvalların içinde bahçe atığı olduğu belirlendi.
Atıklar, belediye ekiplerince alınırken, mezarın çevresi temizlendi.
Olayla iligili soruşturma başlatıldı.