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Erkek arkadaşının araçla çarptığı genç kız taburcu oldu

28 Eylül 2017 Perşembe, 18:57

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, erkek arkadaşının kasıtlı olarak araçla çarptığı öne sürülen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ece Çelik, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesindeki ameliyatının ardından Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi'nde 50 gündür tedavisi devam eden Çelik, "evde bakım hastası" olarak taburcu oldu.

Ece Çelik'in taburcu raporunda, 3 kez ameliyat edildiği ve 1 ay sonra beyin cerrahi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, enfeksiyon bölümlerine kontrole geleceği belirtildi. Ayrıca ani durum değişikliğinde en yakın acil servise başvurması istendi.

Evinde tedavisinin süreceği belirtilen Çelik'in olayda bir gözünü kaybettiği, küçük hareketlerinin bulunduğu ancak konuşamadığı öğrenildi. Ece Çelik'in eski haline dönmesinin mümkün görünmediği, zaman içinde durumunun belli olacağı kaydedildi.

- Olay

Çukurova ilçesinde, 31 Temmuz'da Ece Çelik (23) ve erkek arkadaşı İbrahim D. bulundukları araçta tartışmış, Çelik, bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde araçtan inerek arkadaşı Hüseyin A. ile birlikte yürümeye başlamıştı.

Bu sırada bir araç kasıtlı şekilde ikiliye çarpmış, yaralanan Ece Çelik ve Hüseyin A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hüseyin A. buradaki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Çelik ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili olarak İbrahim D. gözaltına alınmış ve mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zanlı, 16 Ağustos'ta yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim D'nin ev hapsi kararıyla serbest bırakılmasına, "tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla" itiraz etmiş, ayrıca olaya karıştıkları öne sürülen Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z'nin yakalanmasını istemişti.

İtiraz üzerine İbrahim D. ile Hüseyin A. Hakan Ç. ve Mehmet Z. tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, mahkeme İbrahim D'nin tutuklanmasına, diğer zanlıların ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetmişti.

Ece Çelik'in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenilmişti.

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