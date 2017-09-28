FETÖ'nün sözde "ilçe sorumlusu"na 15 yıl hapis

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde ilçe sorumlusu ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) "sivil imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Alparslan Yiğit, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Harun Işık salonda hazır bulundu. Sanık Yiğit ise tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki görüşünü açımlayan cumhuriyet savcısı, Yiğit'in "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasına, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek"ten beraatine, ayrıca tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Avukat Işık, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanında, müvekkili hakkında ifade veren tanıkların, Yiğit'in hiçbir şekilde kendilerine örgütsel faaliyet konusunda emir ve talimat vermediğini söylediğini ifade etti.

Tanıkların geçmiş beyanları ve yargılama aşamasındaki beyanları arasında çelişki olduğunu savunan Işık, Yiğit'in beraatını ve tahliyesini istedi.

Yiğit ise son sözü sorulunca "Terör örgütü ile hiçbir bağım yok ve alakam yok." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Alparslan Yiğit'i "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 15 yıl hapse çarptırdı.

Sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan beraatine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Alparslan Yiğit'in FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı, "ilçe sorumlusu" ve KOM şubenin "sivil imamı" olduğu anlatılıyordu.

İddianamede, Yiğit'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

