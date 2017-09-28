Suriyeli anne ve bebeğinin öldürülmesine ilişkin iddianame

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma neticesinde 2 tutuklu şüpheli hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un öldürülmesinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar B.K. ve C.B'nin "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme", "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "nitelikli yağma" suçlarından 2'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin 15 gün içerisinde kararını vermesi bekleniyor.





- Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, 6 Temmuz'da iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



