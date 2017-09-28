ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum ile Tokat arasında ticari dostluk çalışmaları

28 Eylül 2017 Perşembe, 19:10

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİP) öncülüğünde bir araya gelen Erzurum ve Tokat'taki iş adamları, iki il arasındaki ürün ticaretini en uygun fiyata indirgemek için çalışma başlattı.

Yarımca Mahallesi'nde bir çiftlikte buluşan Erzurum ve Tokatlı iş adamları, iki il arasındaki dostluğun yanı sıra ticareti de güçlendirmek için toplantı yaptı.

DAİP Başkanı Cemal Şengel, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum ile Tokat arasında daha önce dostluk köprülerinin kurulduğunu hatırlattı.

İki il arasında dostluğun yanı sıra sıkı ticaretin yaşandığını ifade eden Şengel, şöyle konuştu:

"Bugün güzel bir oluşum yapıyoruz. Tokat'taki iş adamları, ticaret odası başkanları, kulüp başkanları geldiler, misafirimiz oldular. Biz de Erzurum'dan belediye başkanlarımızı ve iş adamlarını topladık. Tokat ile Erzurum arasında nasıl bir ticari fikir geliştiririz, nasıl bir paslaşma olur bunu konuşalım dedik. Erzurum, yaz aylarında sebze ve meyvenin çoğunluğunu Tokat'tan getiriyor. Haliyle bu ikili çalışmayla ürünleri daha uygun ve ucuz ilimize ulaştırmanın çabası içerisindeyiz."

Tokat'taki üreticilerin, üretim anlamında geniş bilgiye sahip olduğunu aktaran Şengel, Erzurum'un da verimli ve geniş topraklarının bulunduğuna dikkati çekti.

İki il için avantaj olan bu durumu kullanmak istediklerini anlatan Şengel, "Diyelim ki Tokat'tan mal bir liradan çıkıyor ve tüketiciye ulaşana kadar bu üç lirayı buluyor. Bunu ortadan nasıl kaldırabiliriz, bu ürünü tüketiciye daha ucuz nasıl ulaştırabiliriz gibi çalışmalarımız var. Bugün çalışmamızın ilk günü, inşallah bir sonuç alırız." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Dünyanın beklediği gözlemevi 2020'de açılacak
YEREL

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ GÖZLEMEVİ 2020'DE AÇILACAK
Erzurum'da 3 polise &quot;FETÖ&quot;den 6 yıl 3'er ay hapis
YEREL

ERZURUM'DA 3 POLİSE "FETÖ"DEN 6 YIL 3'ER AY HAPİS
FETÖ'nün sözde &quot;ilçe sorumlusu&quot;na 15 yıl hapis
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "İLÇE SORUMLUSU"NA 15 YIL HAPİS
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK davası
YEREL

ERZURUM'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK DAVASI
Doğu Anadolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
YEREL

DOĞU ANADOLU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Oyun oynarken yıldırım isabet eden çocuk yaralandı
YEREL

OYUN OYNARKEN YILDIRIM İSABET EDEN ÇOCUK YARALANDI
Erzurum'da &quot;Engelleri Aşalım Projesi&quot; şenlik organizasyonu başladı
YEREL

ERZURUM'DA "ENGELLERİ AŞALIM PROJESİ" ŞENLİK ORGANİZASYONU BAŞLADI

Dadaşların kıtlama çayı Arakanlılara ilaç olacak
YEREL

DADAŞLARIN KITLAMA ÇAYI ARAKANLILARA İLAÇ OLACAK

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Doğu Anadolu'da hayvancılığa destek çalışmaları
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA HAYVANCILIĞA DESTEK ÇALIŞMALARI

Cezaevi firarileri polisten kaçamadı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİLERİ POLİSTEN KAÇAMADI
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Adanaspor maçı hazırlıkları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR'DA ADANASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
Hasta ve yakınları kitap okuyarak moral bulacak
YEREL

HASTA VE YAKINLARI KİTAP OKUYARAK MORAL BULACAK

Vali Azizoğlu'ndan milli sporcuya ödül
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN MİLLİ SPORCUYA ÖDÜL