Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes

KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic, Friday Eze
Vitoria Guimaraes: Miguel Silva, Joao Aurelio, Jubal, Pedrao, Konan, Celis, Wakaso, Hurtado, Heldon, Estupinan, Raphinha