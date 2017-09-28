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Erzurum'da 3 polise "FETÖ"den 6 yıl 3'er ay hapis

28 Eylül 2017 Perşembe, 19:20

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer aldıkları, sohbet toplantılarına katıldıkları ve yapılanmadaki üstlerine görev yaptıkları yerlerde yaşanan olayları rapor ettikleri iddiasıyla yargılanan eski polis memurları Ali Yılmaz, Emrah Bayrak ve Mehmet Şimşek 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Yılmaz ve Mehmet Şimşek ile sanık avukatları İhsan Berat Karakaya ve Özkan Erduman katıldı. Diğer sanık Emrah Bayrak ise bağlı bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Bayrak, esas hakkındaki savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Devletime 22 yıl hizmet ettim. En ufak bir adli veya idari soruşturma geçirmedim. Ne bir örgüte ne de başka herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye dahi olmadım. Hakkımda beyanda bulunan kişilerin anlatımları iftiradan ibaret açıklamalardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Yılmaz da esas hakkındaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Aleyhimde iftiraya dönük beyanda bulunan kişilerin çabalarını kendilerini kurtarmak için her tarafa saldıran bir kişi davranışına benzetiyorum. Hem bu kişilerin beyanlarının hem de gerçekleşen bu darbe girişimini kınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Şimşek ise savunmasında, etkin pişmanlık kapsamında aleyhinde beyanda bulunan kişilerin anlatımlarının gerçek dışı olduğunu öne sürerek, "Ben yıllarca canımı ortaya koyarak bu devlete çalıştım. Bu görevler sırasında yaralandım. Ölseydim şimdi hakkımda şehit denilecekti. Hiçbir şekilde suç teşkil eden bir oluşumun içerisinde olmadım ve olamam. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan Yılmaz, verilecek karara saygı duyacağını söyledi.

Sanık Bayrak, son sözü olarak "Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu versin." dedi.

Sanık Şimşek ise son sözü olarak "Eğer bu vatana dönük birşey yaptıysam Allah benim canımı alsın." ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 3 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Yılmaz ve Bayrak'ı hükümle birlikte tahliyesine, diğer sanık Şimşek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yılmaz, Emrah Bayrak ve Mehmet Şimşek'in, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde yer aldıkları, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasındaki toplantılara katılmaya devam ettikleri, toplantılar sırasında örgütte tabii olduğu üst düzeylere görev yaptığı yerlerde olan olaylar ve ekip arkadaşları diğer polis memurlarını rapor ederek kendilerine verilen talimatlara uyarak üstlerinin beğenilerini kazandıkları yer alıyordu.

İddianamede sanık Şimşek'in örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyordu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.





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