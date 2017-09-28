Rize'deki şiddetli yağış

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RİZE (AA) - Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize'de yaşamanın bazı sonuçları olduğunu belirterek, "Suyla şaka olmaz, bunu herkes bilecek. Bugün ufacık bir su, yarın koca bir çağlayan olarak karşımıza çıkabilir." dedi.

Bektaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, sabah saatlerinden itibaren Çamlıhemşin, Hemşin ile Çayeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarla mücadele ettiklerini anımsattı.

Bölgeye ciddi oranda yağış düştüğünü ifade eden Bektaş, esas sıkıntının Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde yaşandığını aktardı.

Bektaş, ilçe ile köyün ulaşımını sağlayan ana yolun iki noktadan kesildiğine işaret ederek, köye yan yollardan ulaşmaya çalışıldığını ancak yağışın devam etmesinin buna imkan vermediğini belirtti.

İl genelinde afetle mücadele ettiklerine dikkati çeken Bektaş, "Çayeli'ye bağlı Kaptanpaşa köyünde bir evin çökmesi neticesinde 40 yaşlarında bir kadın öldü. Annesi hafif yaralı olarak kurtuldu. Anneyi köyden alabilmek için mücadele ettik ancak heyelan nedeniyle karadan, hava muhalefeti nedeniyle de helikopterle ulaşamadık. Sağlık sorunu olmadığı ifade edildi. Can kaybı olarak çok ağır bir tabloyla karşı karşıya değiliz ama bir insanımız bile çok önemli." diye konuştu.

- "Hemşin'de 24 saat içinde metrekareye 164 kilogram yağış düştü"

Bektaş, zamanında alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarının yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hemşin'de 24 saat içinde metrekareye 164 kilogram yağış düştü. Yarın sabah 09.00'a kadar yağış devam edecek. Kaptanpaşa çok büyük bir dere. DSİ ve Karayolları'nın çalışması olmasaydı Madenli kasabasının yok olmasından bahsedebilirdik. Bu kadar ağır bir bedelle karşı karşıya kalmadık. Projesi yapılmış ancak henüz tamamlanamamış projeler nedeniyle hasarlar oldu. Köy yollarında dev heyelanlar yok, ufak ufak çok sayıda heyelan var. Çözüm bekleyen mıntıkalar var. Zor bir coğrafyadayız. Bizi zorlayan, vatandaşın araziye yaptığı müdahaleler. Ev ve yol yapmak için 3, 5 liraya makine kiralayarak büyük heyelanları tetiklemiş olabiliyorlar."

Kaptanpaşa köyüne bağlı Şen Mahallesi'ndeki heyelanın, vatandaşın kendi evine yol yapma çabası nedeniyle oluştuğunu anlatan Bektaş, "Arkasından işin içinden çıkması zorlaştı. Vatandaşların daha duyarlı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Bektaş, sabaha kadar ekiplerin bölgede bekleyeceğini dile getirerek, "Gün açtıktan sonra, yağmurun azalmasına bağlı olarak derelerin su seviyesi azalınca olaya kapsamlı müdahale edeceğiz. Kaptanpaşa için bütün imkanlar seferber edildi. Özel sektörden de makine kiralayarak işimizi yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bölgede mahsur kalındığına ilişkin kendilerine çok sayıda şikayet ulaştığını anlatan Bektaş, "Gerekli müdahaleler yapılıyor. Acil müdahale gerektiren şikayet söz konusu değil. Vatandaşlar tehlikeli binalardan uzaklaştırıldı, müdahale edilecek her yere müdahale edildi. Olayın boyutunun tespiti için bütün tabloya müdahale etmemiz lazım." diye konuştu.

- "Afet olan köylerde su planı yapılmalı"

Bektaş, yan derelerdeki taşkınların asla tesadüf olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarlalardaki yağmur suyu kanallarını kapatıyoruz, yol yapıyoruz. Arazideki her akıntı yolunu gözlemleyip düzenini bozmamalıyız. Düzeni bozunca belli yan derelerin suyu yön değiştirmiş. Binden bire geliyor ama geldi mi tam geliyor. Araziye bilim ve teknik dışı müdahale etmeyeceğiz. Afet olan köylerde su planı yapılmalı. Plan uygulanınca heyelanların durduğunu, yeni heyelanların olmadığını görüyoruz. Rize'de yaşamanın bazı sonuçları var. Suyla şaka olmaz, bunu herkes bilecek. Bugün ufacık bir su, yarın koca bir çağlayan olarak karşımıza çıkabilir. Ne götürüp ne getireceğini hesap edeceğiz. Bilmiyorsak bilenlere soracağız. Bize değil, dedelerine, tecrübeli insanlara sorsunlar. Araziye akıl ve bilim dışı müdahaleler, arkasından büyük sıkkıntılara yol açıyor. En çok vatandaşımızın dikkatine ihtiyacımız var."

Tablonun büyük olduğunun altını çizen Bektaş, "Şu anda belki birkaç ilçenin yok olduğundan bahsediyor olabilirdik. Vaktinde müdahale edenlere, bu büyük işleri yapan herkese teşekkür borçluyuz." dedi.

- "Söyleyin gelmesinler, benim bir şeyim yok"

Bektaş, helikopterin sabah yaralı vatandaşı almak için yeniden deneme yapacağını belirterek, "Teyzemize, 'seni almaya helikopter geliyor ama hava iyi değil inemiyor.' demişler. Teyzemiz, 'Aman söyleyin onlara gelmesinler, benim bir şeyim yok. O çocuklar zarar görmesin.' demiş. Böyle bir hoşluğu var." ifadelerini kullandı.