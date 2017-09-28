Aydınlı çocuklardan Zonguldaklı madencilere incir

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AYDIN (AA) - Aydın'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan 5 çocuk, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" düşüncesiyle ayakta seyahat ederek gündeme gelen madencilere mektup ve incir gönderdi.

Aydın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Vekili Arif Karakul öncülüğünce 5 çocuk, yazdıkları mektupları ve paketledikleri kuru incirleri kargoya teslim etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karakul, çocukların maden işçilerinin haberlerini televizyondan izlediklerini ve onlara mesajlarını ulaştırmak için talepte bulunduklarını söyledi.

Çocukların bu talepleri doğrultusunda onlara yardımcı olduklarını vurgulayan Karakul, şunları kaydetti:

"Madencilere duygularını ifade eden kısa mektuplar yazarak Aydınımızın incirini gönderdiler. Çünkü işçilerimizin davranışlarından çok etkilenmiş çocuklarımız. Bizler de onların bu duygularından ötürü gurur duyduk. Bizler şunu düşündük ki gerçekten ülkemiz için duygusal çocuklar yetiştiriyoruz. Güzel çocuklar yetiştiriyoruz. Güzel davranışları takdir edebilen, bunları anlayabilen ve kendilerine de örnek alacaklarına inandığımız çocuklar yetiştiriyoruz. Bu nedenle bizler çok mutlu olduk."

Kilimli'de yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, 23 Eylül'de, Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait başka bir iş yerine gitmek için madenci elbiseleriyle özel halk otobüsüne binmiş, otobüs boş olmasına rağmen yaklaşık 6 kilometrelik yolda koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat etmişti. Madencilerin ayakta yolculuğu, otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.