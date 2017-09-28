Denizli'deki cinayet

DENİZLİ (AA) - Denizli'de dün birlikte yaşadığı kadını tüfekle öldürdükten sonra teslim olan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, otomobilinde tartıştığı Pınar Eliuz'u (31) tüfekle öldürdüğünü belirterek Denizli Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Mustafa Koç (38), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Daha önce çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen Koç, tutuklandı.
- Olay
Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde dün silah sesi duyanların ihbarı sonrası jandarma ekiplerinin çalışması devam ederken Mustafa Koç, Denizli Emniyet Müdürlüğüne giderek kız arkadaşı Pınar Eliuz'u otomobilde tüfekle öldürdüğünü ve aracı Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'ne bıraktığını itiraf etmişti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin tarif ettiği bölgede yapılan aramada park halindeki otomobilde Eliuz'un cesedi bulunmuştu.
Kadının cenazesi bugün Denizli'de toprağa verilmişti.