Kilis'teki FETÖ/PDY operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sivil ayağına yönelik düzenlediği operasyonda M.Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan M.Ş, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.