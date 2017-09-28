Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davaları

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında emniyet müdür yardımcılarının da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlarından tutuklu yargılanan, "komiser yardımcılarının imamı" olduğu öne sürülen N.T. ile avukatı hazır bulundu.

N.T, savunmasında, örgüt yöneticiliği suçunu kabul etmediğini, örgüt üyeliği suçundan yargılanmak istediğini söyledi.

Kendine ait telefon numarasında çıkan "ByLock" programını kullanmadığını ileri süren N.T, "Bazen telefonumdan interneti açıyordum ve eşim wifi ile bağlanıyordu. Programı eşimin kullanıp kullanmadığını bilmiyorum, eşim rahmetli oldu. Rahmetli eşim, 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ'nün sendikası Aktif-Sen'e üye oldu ve FETÖ'ye bir eğilimi vardı. Eşim öğretmendi. Komiser yardımcılarının imamı olduğum iddiası doğru değil. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi 24 Ekim'e erteledi.

- Eski emniyet müdürlerinin duruşması

Aynı mehkemedeki bir başka duruşmaya ise 4. sınıf eski emniyet müdürü olan ve tutuklu bulunan U.A. ve avukatı katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan U.A, savunmasında, ByLock kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

Mahkemedeki diğer duruşmada tutuklu 4. sınıf eski emniyet müdürü A.A. ve avukatı hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan A.A, savunmasında, ByLock programını kullanmadığını iddia ederek, mahkemeye ulaşan raporlarda şüphe olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

Aynı mahkemede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar komiser yardımcısı İ.T. ve polis memuru H.Ş. ile tutuksuz yargılanan emniyet amiri Ü.K'nın duruşmaları, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.