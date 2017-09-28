Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin yargılanması sürüyor

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KİLİS (AA) - Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Avusturalya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan Prakash, tutuklu bulunduğu Gaziantep H Tipi Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Neil Chistopher Prakash, savunmasında 2012 yılında din değiştirerek Avusturalya'dan ayrılıp yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiğini belirtti.

Terör örgütüne katıldığını ancak örgütün gerçek yüzünü gördüğü için ayrılmak istediğini öne süren Prakash, DEAŞ'ın videolarını izleyerek Müslümanlığı seçtiğini ve daha sonra Türkiye üzerinden kaçak yollarla Suriye'deki çatışmalı bölgelere gittiğini kaydetti.

Suriye'de bulunduğu dönemlerde yaralandığını ve tedavinin ardından DEAŞ'ın gerçek yüzünü gördüğü için örgütten kaçtığını ifade eden Prakash, savaşmamak adına bir süre Suriye'de kaçak yaşadığını daha sonra Türkiye'ye girmek isterken güvenlik güçlerince yakalandığını anlattı.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Prakash'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı dosyadaki eksikler nedeniyle erteledi.

Neil Chistopher Prakash, Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken 24 Ekim'de yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde bulunduğu tespit edilmişti.