CHP'nin "Üzüm Mitingi"

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MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzüm fiyatının, maliyet hesabının üzerine konulacak bir kar oranıyla belirlenebileceğini ifade ederek, "Kaça mal ediyorsunuz bunu kardeşim, 100 liraya, üzerine bir kar koyacaksınız, 'taban fiyat budur' diyeceksiniz, 1 yıl önce bunu açıklayacaksınız. O zaman çiftçi mazottan, gübreden, ilaçtan şikayet etmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Üzüm Mitingi"nde, yeni torba yasayla yeni vergilerin öngörüldüğünü ve zamların yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin doğru politikalarla yönetilemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Şöyle düşünüyorlar, milletin sırtına binsen de ağzından iki lokmayı alsan da nasıl olsa gelecek bize oy verecek, istediğin kadar zam yap... Bu düşüncelerinde hakılar mı? Ben bu milletin ferasetine, ahlakına güveniyorum, ben bu millete güveniyorum, bu milletin alın terini çalarsan bu millet sana sırtını dönecektir. Bu hükümetin benim bildiğim çok görkemli bir politikası var, mal götürme politikası, bu konuda uzmanlar. Zamlar geliyor, vergiler geliyor, iğneden ipliğe gelecek. Şimdi üzüm üreticisine diyorlar ki, 'bu fiyattan malını satacaksın'. Biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz, bunun mücadelesini yapacağız."

Üzüm üreticisinin sorunlarının çözümü için doğru bir maliyet ve kar hesabı yapılması ve üretici birliklerinin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, çekirdeksiz kuru üzüm için makul alım fiyatının 2 dolar olduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, üzümle ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Gerçekçi bir maliyet hesabı üzerine makul bir kar koyacaksınız. Kaça mal ediyorsunuz bunu kardeşim, 100 liraya, üzerine bir kar koyacaksınız, 'taban fiyat budur' diyeceksiniz, 1 yıl önce bunu açıklayacaksınız. O zaman çiftçi mazottan, gübreden, ilaçtan şikayet etmez. Maliyet artı karı koyduğun zaman bu sorun kökten çözülmüş olur. Yeterli mi? Hayır. TARİŞ, çiftçinin, üreticinin kara gün dostu olmak zorundadır. TARİŞ'i güçlendireceğiz, TARİŞ'e her türlü devlet desteğini vereceğiz. TARİŞ üreticinin dostu olacak, destekleme alımlarını yapacak, üreticiye asla ve asla sırtını dönmeyecek. Kuru üzümün makul fiyatı nedir? 2 dolardır. Dünyaya bakın, elin oğlu 2 dolara satıyor da biz niye satmıyoruz. Emek harcamayan, alın teri dökmemiş birilerine kazandırıyoruz."

-Tarım Kanunu kapsamındaki teşvikler

Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre çiftçilere milli gelirin yüzde 1'i kadar teşvik verilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, milli gelirin 800 milyar dolar olduğu dikkate alınırsa bunun 8 milyar dolara denk geldiğini söyledi.

Hükümetin çiftçiye 8 milyar dolarlık bir destekte bulunmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerin bu hükümetten alacağı, çiftçi başına 40 bin lira, bunu gizliyorlar. Buradan açıkça meydan okuyorum, başbakansa başbakan, AK Parti'nin genel başkanıysa genel başkanına meydan okuyorum. Diyorum ki çiftçinin hakkını savunmak için yüzde 1'i, yani 8 milyar doları çiftçiye ödedin mi ödemedin mi? 'Ödedim' diyorsa karşıma çık, anlat. 'Ödemedim' diyorsan ben ona bir soru soracağım, sen 15 yılda Londra'daki bir avuç sermayedara 247 milyar dolar faiz ödedin. 247 milyar doları bir avuç kişiye ödersin, milyonlarca çiftçine 8 milyar doları ödemezsin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, çiftçilerin bankalara borçlarının olduğunu, iktidara gelmeleri halinde bunları sileceklerini ve lisanslı depoculuğu getireceklerini söyledi.

Kooperatifler bankası kuracaklarını da belirten Kılıçdaroğlu, "Üretici kooperatiflerinin ortak olduğu bir üretici kooperatifleri bankası kuracağız. Çiftçi, üzüm üreticisi gidecek, pahalı diğer bankalardan kredi çekmeyecek. Kooperatiflerin ortak olduğu bankadan gidecek ucuz faizle, düşük faizle kredisini alacak ve krediyle üretimini gerçekleştirecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında dünya ülkeleriyle ilişkilerini ancak CHP'nin düzeltebileceğini, dış politikayı "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine göre düzenleyeceklerini ifade ederek, terörü de 5 yıllık dönemde bitirebileceklerini söyledi.

(Bitti)