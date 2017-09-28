İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

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ANTALYA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal'ın memleketi Alanya'da sevinç yaşanıyor.





Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın seçilmesini, Uysal'ın Alanya'daki akrabaları büyük sevinçle karşıladı.

Emekli öğretmen Ayşe Uysal, kuzeninin belediye başkanlığına seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Uysal'ın daha okul yıllarında iyi bir yere geleceğinin belli olduğunu anlatan Ayşe Uysal, "Kendisi endüstri meslek lisesi mezunudur. Okulu birincilikle bitirdi. O günlerde de belliydi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir müddet serbest avukatlık yaptı. Ama yaparken de siyasi çalışmalarda ve sivil toplum kuruluşlarında çok başarılı işler yaptı." dedi.

Uysal'ın vatan ve memleket sevgisi dolu bir insan olduğunu kaydeden Ayşe Uysal, "Mevlüt'ün alt yapısı son derece sağlam. Kararlı ve iddialı biridir. Allah onu mahçup etmez. Ailemizin ve Alanya'nın gururu olur. Hayırlı işler yapacağını düşünüyorum aile olarak mutluyuz, arkasındayız." diye konuştu.