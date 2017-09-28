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RİZE (AA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "İddialıyız ve biz bu ipi göğüsleyeceğiz. Takımım, diğer ekiplere oranla her yönden daha tecrübeli. Bununla da ligi zirvede bitirecektir." dedi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iç sahada kaybettikleri MKE Ankaragücü maçının ardından deplasmandaki Balıkesirspor Baltok mücadelesinde üç puan hedeflediklerini ancak bir puan alabildiklerini belirtti.

Maçın genelinde net gol şansları bulduklarını anlatan Karaman, "Hakemin penaltı pozisyonunu yanlış değerlendirmesi bizi geriye düşürdü. Kalan sürede takımım iyi reaksiyon gösterdi. Beraberliği yakaladıktan sonra girdiğimiz pozisyonu değerlendiremedik. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda en fazla net gol pozisyonuna girdiğimiz karşılaşma oldu. Kaliteli ayaklarımızın bunu gole çevirmesi gerekirdi. Defansta Milosevic ile Saadene'nin birlikte oynaması olumlu oldu." diye konuştu.

Karaman, maçta oyuncularının iyi mücadele ederek takım oyunu ile pozisyonlar ürettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Müthiş pozisyonlar bulmamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Oyuncularım gol şanslarını yakaladı ama son vuruşu yapamadı. Tartışmasız 6 net gol pozisyonu vardı. Elbette bunun yanında hakemin vermiş olduğu yanlış penaltı kararı da etkili oldu. Penaltı gelmeseydi iş farklı bir duruma gelirdi. Kimse kendini dev aynasında görmesin. İddialıyız ve biz bu ipi göğüsleyeceğiz. Takımım, diğer ekiplere oranla her yönden daha tecrübeli. Bununla da ligi zirvede bitirecektir."

Son iki maçta bir puan alabildiklerine işaret eden Karaman, "Bu, bir kara tablonun misali olamaz. Elbette eleştiri olabilir ama kara bir tablo asla ve asla olamaz. Bunu kabul etmem. Bu lig, zor bir lig ve gol yemeyeceksiniz. Altınordu ve MKE Ankaragücü maçlarında 7 gol yedik. Eksiklerimiz var ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Gol yemeden devam eden bir takım olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Elazığspor maçı da çok zorlu bir viraj"







Karaman, ligin her haftasının ayrı bir viraj olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Elazığspor maçı da çok zorlu bir viraj. Bu virajı iyi dönüp düz yolda ilerlemek istiyoruz. Aklıselim düşünmek zorundayız çünkü futbolun içinde her şey var. Dersimize iyi çalışıp hazırlanıyoruz. Bize güvenenleri yanıltmamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Hedefi olan bir takım olarak, hedefe ulaşacağız. Kimsenin de bundan kuşkusu olmasın. Elazığspor maçı derece olarak çok farklı ve önemli. Kesinlikle mağlup olmamamız gereken bir maç. Alacağımız 3 puan bizi inanılmaz rahatlatır. Bunu da başaracağız. Çaykur Rizespor, Süper Lig'e çıkacak."

Ümit Kurt'un kadro dışı kalmasına ilişkin Karaman, "Ümit'i Çaykur Rizespor'a ben transfer ettim. Sezon başında sakat olduğu için oynayamadı. Altınordu ve MKE Ankaragücü maçlarında ise oynadı. Balıkesirspor Baltok maçında görev vermedim. Bununla da kendine göre düşünceleri olduğu için Ümit, takımın üzerinde negatif etki oluşturdu. Ben bir teknik adam olarak oyuncuları her zaman kazanmaktan yana olurum. Oyuncu oynamadığı zaman sinirlerine hakim olamıyor. Oysa olması lazım." diye konuştu.

Karaman, futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, "Ümit'i takım iyi giderken de oynattım. Ayrıca 4-1 mağlup olduğumuz MKE Ankaragücü maçının faturasını da ona kesmedim. Sonuçta negatif etki oluşturacak konuşmaları olduğundan bu kararı aldım. A2 takımıyla birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.