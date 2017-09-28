Kastamonu'da FETÖ/PDY davası

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski polis memurunun, kullanmadığını söylediği ByLock'a "Hamza Hamza" kod adıyla 162 kez girdiği tespit edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olma, terör örgütü kurma veya yönetme" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski polis memuru M.Ş. ve avukatı katıldı.

M.Ş, savunmasında üzerine atılı suçları redederek ByLock'u bilmediğini ve kullanmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, ByLock'la ilgili raporların geldiğini ifade ederek, "Bilmiyorum diyorsun ama raporlara göre Bylock'u 2014-2015 yılları arasında kullandığın görülüyor. Aynı zamanda 162 defa giriş yapmışsın, bin mesaj ve 32 mail atmışsın. Kullanıcı adın da 'Hamza Hamza' olarak görülüyor." dedi.

Önceki ifadesinde M.Ş'nin örgütle ilgisi olduğu yönünde tanıklık yapan kişi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemeye katılarak, emniyette verdiği ifadesini geri çekip, M.Ş'yi tanımadığını söyledi.

M.Ş'nin avukatını dinleyen mahkeme, duruşmayı 25 Ocak 2018'e erteledi.