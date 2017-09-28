Güreşte 2018 Zafer Turnuvası Gebze'de düzenlenecek

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KOCAELİ (AA) - Güreşte 2018 Zafer Turnuvası'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Musa Aydın, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i ziyaret etti.

Türk güreşine yaptığı katkılardan dolayı Köşker'e teşekkür eden Aydın, 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Zafer Turnuvası'nın Gebze'de düzenlenmesi konusundaki görüşünü paylaştı.

Başkan Köşker de Türk güreşinin son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını belirterek, Aydın ve ekibini tebrik etti.

Ziyaretin sonunda 2018 Zafer Turnuvası müsabakalarının Gebze'de yapılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.