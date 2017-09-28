Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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GİRESUN (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eğer devlet, hükümet, politikalarını üreticiden yana kullansa gerekli desteği verse kaynağı ayırsa emin olun bizim 2,5-3 milyar dolarlık fındık ihracatımız yerine göre 5, 6, 7, 8 milyar dolara kadar çıkabilir." dedi.

Karamollaoğlu, Atatürk Meydanı'nda partisince fındıkla ilgili düzenlenen basın açıklamasında, dünyadaki fındık üretiminin yüzde 75’ini Türkiye’nin gerçekleştirmesine rağmen fındık piyasasının kontrol edilemediğini söyledi.

Fındığı tüketenlerin, üretenlerden daha çok korunduğunu belirten Karamollaoğlu, "Halbuki eğer gerekli tedbirler alınmış olsa hükümetler üreticiyi yeterince desteklese, elinden tutsa, problemlerini çözse emin olun fiyatı onlar değil fındık üreticisi belirler. Bu tamamen hükümetlerin yaklaşımıyla alakalı bir konudur." diye konuştu.

Karamollaoğlu, fındığın öncelikle stratejik bir konu olarak ele alınması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Az değil, Türkiye'ye senede yeri geldiğinde 2,5-3 milyar dolarlık getiri sağlıyor fındık. Eğer devlet, hükümet, politikalarını üreticiden yana kullansa gerekli desteği verse kaynağı ayırsa emin olun bizim 2,5-3 milyar dolarlık fındık ihracatımız yerine göre 5, 6, 7, 8 milyar dolara kadar çıkabilir. Bu mümkün çünkü bizden daha kaliteli fındık üreten bir ülke yok."

- "FİSKOBİRLİK fındığı bilen bir kurumdu"

Geçmişte fındığın FİSKOBİRLİK tarafından satın alındığını anımsatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"FİSKOBİRLİK fındığı bilen bir kurumdu. Fındık üreticisinin halini de bilir, fındığın nasıl yetiştirildiğini de bilir, dünya pazarlarında nasıl daha iyi bir yer bulacağını da bilirdi ama ne oldu? Birden bire FİSKOBİRLİK devre dışı bırakıldı, onun yerine bir şaşkınlık yaşandı. Devlet hiç işin içine girmezse olmuyor. Mutlaka ilk başlangıçta finansmana ihtiyaç var, 'hadi Toprak Mahsulleri Ofisini (TMO) bunun yerine ikame edelim.' TMO buğday, arpa almak için kurulmuş, fındığı bilmez. Eğer devlet yeterli kaynağı ayırsa ve FİSKOBİRLİK'i bu konuda görevlendirmiş olsaydı son zamanlarda emin olun fındık üreticisinin yüzü daha da güleç olacaktı."

Karamollaoğlu, eğer fındık üreticisi desteklenmek isteniyorsa elbette başlangıçta üretimin önündeki bir takım adımların atılmasının icap ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerek ilaçlamaydı, gerek toprağın işlenmesiydi... Hangi tedbirler alınacaksa ve bunlarla ilgili bir takım finansman ihtiyacı varsa, o finansman ihtiyacını devletin karşılaması icap eder. Önemli konu ne? Fındığı üretenlerin kazancını belli bir seviyeye getirmek. Fındık fiyatı önemli bir konu. 'Efendim dışarıda bu iş şu kadara yapılır, şu kadara edilir...' Dışarıdakini senin için kıstas olarak göreceğine, fiyatın ne olması icap ettiğine sen karar ver çünkü üretim sende."

Karamollaoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı da ziyaret etti.