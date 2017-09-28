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Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

28 Eylül 2017 Perşembe, 20:10

ADANA (AA) - Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 49'u tutuklu 385 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi.

Duruşmanın bugünkü oturumunda sanıkların savunmaları dinlendi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle duruşma, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde yaptırılan 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görüldü. Duruşmaya 49'u tutuklu rütbeli asker ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunması istenen sanık Arif Bozbıyık, 23.Jandarma Tümen Komutanlığında Kurmay Başkanı olduğunu ve 15 Temmuz günü 2 evrak geldiğini söyledi.

Birliğe gelen 2. evrakta Çakırsöğüt Tugayı'nın Ankara'ya intikal emrinin yazdığını belirten Bozbıyık, "Açıkçası evraktaki emri görünce ne yapacağımı şaşırdım. Bu evrakta tümen komutanımızın da adı yazıyordu. Evrağı aldım ve Tümen komutanımın yanına gittim. Durumu tümen komutanına arz ettim ve bu olaya karşı olduğumu söyledim. Tümen komutanımız beni Çakırsöğüt'e gönderdi. Ali Osman Gürcan Paşa'yı aradım ve tümen komutanımızın emri var geri dönün dedim. Ali Osman Gürcan ise bana 'Tümen komutanı ile görüşeceğim' dedi. Sonrasında tümen komutanımız Abdullah Baysar'a 'Komutanım bu çocukların bir günahı yok' dedim, komutan da bana 'Evet bu Ali Osman'ın hatası' dedi." diye konuştu.

Mahkeme heyeti ise duruşmada sanık Bozbıyık'a "Neden tugay komutanına bunun bir darbe olduğunu söylemediniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Arif Bozbıyık, "Aklıma gelmedi" dedi.

FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını kaydeden sanık Bozbıyık, arkadaşlarının da suçsuz olduğunu savundu.

Sanık, eski Çakırsöğüt Komando Tugayı Kurmay Başkanı Yarbay İbrahim Yazıcı ise 15 Temmuz günü tugay komutanının bir toplantı yaptığını ve 'Arkadaşlar bugüne kadar çok önemli görevler yaptık. Yine önemli bir görev var ve Cizre'ye 3. ve 4. tabur olarak gideceğiz' dediğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi tugay komutanını aradığını ve tümen komutanının 'geri dönün' emri olduğunu söylediğini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Sıkıyönetim emrini ben gece saat 24:04'te gördüm. Ben darbe olacağını Başbakanımız televizyonda açıklayana kadar bilmiyordum. Darbenin bu ülkeye hiçbir faydası yoktur. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. ByLock programını kullanmadım. Ben 15 Temmuz günü Ali Osman Gürcan operasyon emri verdiği için yargılanıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Duruşma yarın devam edecek.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: &quot;(Habur Sınır Kapısı ile ilgili) Esasında baktığımızda önceki günlere nazaran bir miktar giriş ve çıkışlarda düşme olduğunu görüyoruz. Daha önce de bu konuyla ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Şu anda açık, gelişmeleri bekliyoruz. Gelişmeler neticesinde açık da tutulabilir kapana da bilir.&quot;
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ: "(HABUR SINIR KAPISI İLE İLGİLİ) ESASINDA BAKTIĞIMIZDA ÖNCEKİ GÜNLERE NAZARAN BİR MİKTAR GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA DÜŞME OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. DAHA ÖNCE DE BU KONUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİMİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMIŞTIM. ŞU ANDA AÇIK, GELİŞMELERİ BEKLİYORUZ. GELİŞMELER NETİCESİNDE AÇIK DA TUTULABİLİR KAPANA DA BİLİR."

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