Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Habibler Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Musa Özkan Caddesi'nde seyir halinde bulunan 25 yaşındaki Zülfikar Koç'un kullandığı 20 V 3602 plakalı otomobille, caddenin karşı şeridine geçmek isteyen Mehmet Altundağ yönetimindeki 07 GGS 91 plakalı araç çekicisi çarpıştı.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Koç, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan yaralılar Mehmet Altundağ ve Selahattin Balıkçı Akdeniz Şifa Hastanesine kaldırıldı.



Koç'un cenazesi daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Kanbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, caddede trafik lambası olmadığı için sürekli kaza meydana geldiğini ve bu nedenle ölümler olduğunu anlattı. Caddede dün akşam yine bir kaza yaşandığını belirten Kanbay, kavşağa trafik lambası yapılmasını istediklerini dile getirdi.