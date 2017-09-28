Atiker Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçından notlar

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KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk 11'ine göre biri zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynadığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Eren Albayrak sakatlığı nedeniyle takım kadrosunda yer almazken, Moke de yedek soyundu. Vitoria Guimaraes karşısında teknik direktör Akçay, bu oyuncuların yerine Filipovic ve Friday Eze'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar evindeki tüm maçları seyircisiz oynayan Atiker Konyaspor'u taraftarları, Vitoria Guimaraes karşısında yalnız bırakmadı.

Tribünlerin büyük bölümü dolarken, Vitoria Guimaraes taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 20 Portekizli futbolseverin yer aldığı gözlendi.

Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 6'sı yabancı olmak üzere toplam 110 medya çalışanı karşılaşmaya akredite oldu.

Öte yandan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde iş elbiseleriyle bindikleri otobüste koltuklar kirlenmesin diye ayakta seyahat eden maden işçileri, karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi.





- Martins'ten zorunlu değişiklik





Vitoria Guimaraes Teknik Direktörü Pedro Martins, takımının Portekiz liginde 4. sırada bulunan Maritimo'yu 2-1 yendiği maçın kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Martins, Maritimo maçında ilk 11'de yer alan kaleci Jesus'un sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine diğer file bekçisi Miguel Silva'ya formayı verdi.





- Maçta geniş güvenlik önlemi





Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Stada gelen futbolseverler, detaylı üst aramasından geçirildi.