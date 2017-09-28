Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu İran ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum'un Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir pansiyonda bir grup kaçağın olduğu ihbarını alan Bodrum Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

Ekipler, bahse konu pansiyonun yakınında park halindeki bir otomobilin şoför koltuğunda şüpheli bir erkek şahsın oturduğunu ve daha sonra da olay yerine iki aracın daha geldiğini fark etti.

Ellerinde çantaları bulunan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir grubun bu araçlara bindikleri ve pansiyondan uzaklaştıklarını tespit eden ekipler, yaptıkları takip sonucunda araçların Akyarlar Mahallesi Mezarlığı bölgesinde kaçakları indirdiğini belirledi.

Tekrar pansiyona dönüş yapmaya çalışan şüpheli araçlardan birisi durduruldu. Araç sürücüsü Y.Y.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçakların bırakıldığı bölgede arama yapan jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocuklarında olduğu İran ve Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmeni saklandıkları bölgede yakaladı.

Jandarma ekipleri, olaya karışan Z.E. ve M.N.A. isimli şüphelileri, polis ekiplerinin de yaptığı ortak çalışmayla Gümbet Mahallesi'nde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E, M.N.A. ve Y.Y.S. "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından tutuklandı.

Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Kaçak göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.