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Antalyaspor, Leonardo ile sözleşme imzaladı (2)

28 Eylül 2017 Perşembe, 20:55


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın takıma çok büyük emek verdiğini ancak kulübün artık farklı hedefleri olduğunu söyledi.

Öztürk, yeni teknik direktörleri Leonardo Nascimento De Araujo'nun imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rıza Çalımbay ile geçen sezon tarihlerinin en iyi dönemini yaşadıklarını belirten Öztürk, bu sene ise beklentiyi karşılayamadıklarını dile getirdi.

Kötü giden sürecin düzeleceğine inanmadıklarını ve farklılığa ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Öztürk, "Futbolda gelecek planlaması var. Rıza Çalımbay çok büyük emek vermiştir ve Antalyaspor tarihine ismini altın harflerle yazdırmıştır ama takımın hedefi, oyuncular ve gitmek istediğimiz yerde farklılıklar var. Elimizden gelen en iyi seçeneği yaptık. Taraftarımız bize güvensin. Geçen sene de doğru seçimi yaptık, bu sene de doğru seçimi yaptığımıza inanıyoruz." diye konuştu.


- "Bize gelen bir teklif yok"


Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuları Samuel Eto'o ile ilgili kendilerine ulaşmış bir transfer teklifi bulunmadığını ifade etti.

Eto'o'nun takımın kaptanı ve önemli bir parçası olduğunu aktaran Öztürk, "Sadece Eto'o değil, bütün takım için gelecek planlaması yapılacaktır. Burada fikir birliğinde karar vermek istiyoruz. Yönetim olarak aldığımız bir karar yok. Antalyaspor futbolcusudur, kaptanıdır. Bize gelen hiçbir transfer teklifi yok. Antalyaspor'a emeği olmuştur. Şu anda gelecek ile ilgili planlamamız oluşmadı." değerlendirmesinde bulundu.


- Leonardo: "Kaybedilen puanları kurtarmak mümkün"


Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Leonardo Nascimento De Araujo, ilk 6 haftada kaybedilen puanları telafi edeceklerini söyledi.

Ligde bulundukları durumun kendilerinde baskı oluşturmayacağını anlatan Leonardo, "İnanmazsanız, Türkiye gibi bir ligde puanları kurtaramazsınız. Onun için çalışacağız. Kendi futbolumuzu oynatıp, her maç üzerine koyacağız. Her maçı tek tek düşünmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Brezilyalı teknik direktör, ellerinde geçen sezonu beşinci sırada bitirmiş bir kadro bulunduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

"Teknik direktör değişikliğiyle takımda yeni fikirler olacaktır. Şu anda yeni oyuncular gelecek diye bir şeyler söylemiyorum. Buna kulüp karar verecektir. İlerleyen zamanda birlikte karar vereceğiz. Antalyaspor ile ilgili gördüğüm her şey, aldığım her bilgi bana pozitif bir şekilde ulaştı. Şu ana kadar negatif hiçbir şey görmedim. Şehir, iklim, ortam her şey çok iyi. Her şey mükemmel ve aynı şekilde devam ediyor. Başkanımızla buluştuktan sonra da her şey pozitif bir şekilde devam etti. Herhalde burada olmamın nedenleri bunlardır. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum."

(Bitti)

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