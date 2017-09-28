Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic, Friday Eze
Vitoria Guimaraes: Miguel Silva, Joao Aurelio, Jubal, Pedrao, Konan, Celis, Wakaso, Hurtado, Heldon, Estupinan, Raphinha
Gol: Dk. 24 Musa Araz (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci haftasında Atiker Konyaspor, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Atiker Konyaspor'da Milosevic'in ceza yayı üzerinden plasesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu son olarak önünde bulan Fofana'nın vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
24. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ömer Ali'nin uzun taç atışında ceza sahasında topa yükselen Friday Eze, kafayla meşin yuvarlağı Musa Araz'a indirdi. Musa Araz'ın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
34. dakikada Heldon'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale etti. Dönen topu ceza sahasında önünde bulan Raphinha, şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.