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Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

28 Eylül 2017 Perşembe, 21:12


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenman, bugün sözleşme imzalanan Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde gerçekleştirildi.

Oyuncular, idmanın basına açık bölümünde koşunun ardından ısınma ve pas çalışması yaptı.

Sakatlığı devam eden Salih Dursun antrenmana katılmazken, Zeki Yıldırım fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekibin, yarın özel uçakla Sivas'a gideceği belirtildi.

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