AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz:

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BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama kendi toprağımızdan bir karış dahi kimseye vermeyiz." dedi.

AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya gelen Demiröz, ilçe kongresinin çok iyi geçtiğini, kasım ayından sonra Bitlis kongresini yapmayı planladıklarını söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Demiröz, "Hiç kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama kendi toprağımızdan bir karış dahi kimseye vermeyiz. Biz, uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarımızı gündeme getirerek, sınır boyumuzda daha önceden Misak-ı Milli ile çizilen sınırlar içerisinde herhangi bir devlet kurulmasına bugüne kadar müsaade etmedik, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Demiröz, güçlü bir iktidar olmaları gerektiğini dile getirdi.

Sadece Türkiye'yi yönetmediklerini, dünya ülkelerinin Cumhurbaşkanının ağzından çıkan söze göre davrandıklarını vurgulayan Demiröz, şöyle konuştu:

"Bunu Birleşmiş Milletlere gidenler de anlatıyor. Cumhurbaşkanı bizzat MYK'da ve MKYK'da birkaç gün önce bunu izah etti. Herkes ne yapalım, nasıl davranalım diye bize soruyor. "

AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay ve AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan da bir konuşma yaptı.