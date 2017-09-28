Kardemir Karabükspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik çalışma yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren idmanda futbolcular, çift kale maç da oynadı.

Sakatlıkları bulunan Serdar Deliktaş ve kaleci Ahmet Şahin, antrenmana katılmadı.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, hem Galatasaray maçına hazırlandıklarını hem de yeni teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Birçok isimle görüşmelerin devam ettiğini, henüz kimseyle anlaşmadıklarını aktaran Gül, Galatasaray maçına odaklandıklarını, puan için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kara yoluyla İstanbul'a gidecek.