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Temizlikçi kadın sahte kimlik ve çalıntı kredi kartlarıyla yakalandı

28 Eylül 2017 Perşembe, 21:42
Temizlikçi kadın sahte kimlik ve çalıntı kredi kartlarıyla yakalandı

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde hırsızlık şüphelisi kadın, üzerinde sahte kimlik ve başkalarına ait kredi kartlarıyla yakalandı.

İlçede yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evlere temizlikçi olarak gittiği ve buralarda keşif yaptığı iddia edilen D.U. isimli kadını takibe aldı.

Gümbet Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli, lüks evlere temizlikçi olarak gittiği, evlerde yaptığı keşif sonrası irtibatta olduğu düşünülen kişilere hırsızlık amacıyla bilgiler verdiği belirlendi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sırasında, üzerinden sahte kimlik ile başkalarına ait 6 kredi kartı çıktı. Soruşturma sonucunda şüphelinin 14 farklı suçtan arandığı belirlendi.

D.U. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, D.U'nun irtibatta olduğu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları tanımadıkları kişileri evlerine temizliğe çağırmamaları konusunda uyardı.

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