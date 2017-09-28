Devrilen traktörün altında sıkışan baba-oğul 2 saatte kurtarıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, demir direk yüklü traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Uzun (66), sera yapımında kullanmak için şehir merkezinden aldığı eski demirleri, oğlu İlhan (35) ve yanında çalışan Afganistan uyruklu Mohammad Ajman Ahmadı (29) ile 24 AZ 194 plakalı traktörüne yükleyerek yola çıktı. Traktör, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Saztepe Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kazada, römorkun traktör üzerine devrilmesi sonucu sürücü Uzun, oğlu İlhan ile Ahmadı sıkıştı.

Yaralılardan Afgan Uyruklu Ahmadı vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, diğer yaralıların kurtarılması için kaza yerine AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Demir yüklü römork nedeniyle kaza yerine çağrılan 2 adet vinç yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu baba ile oğlu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İlhan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisi için Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum Karayolu'nda ulaşım yaklaşık 3 saat aksadı. Vinçler yardımı ile traktör ve römorkunun kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.