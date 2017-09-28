Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz (Dk. 76 Vedat Bora), Milosevic (Dk. 90 Volkan Fındıklı), Friday Eze (Dk. 80 Evouna)
Vitoria Guimaraes: Miguel Silva, Joao Aurelio, Jubal, Pedrao (Dk. 46 Moreno), Konan, Celis, Wakaso (Dk. 46 Ramos), Hurtado, Heldon, Estupinan (Dk. 72 Ferreira), Raphinha
Goller: Dk. 24 Musa Araz, Dk. 48 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 74 Hurtado (Vitoria Guimaraes)
Sarı kartlar: Dk. 61 Friday Eze, Dk. 64 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 61 Jubal, Dk. 75 Celis (Vitoria Guimaraes)
KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti.
48. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Skubic'in sağ kanattan caza sahasına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Milosevic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
73. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına giren Heldon'un pasında, Hurtado topu ağlara gönderdi: 2-1
86. dakikada Vedat Bora'nın pasına hareketlenen Evouna'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Miguel Silva topu kornere çeldi.
88. dakikada Vedat Bora'nın pasında Fofana, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top, az farkla auta çıktı.
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.