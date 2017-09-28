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24. Uluslararası Adana Film Festivali

28 Eylül 2017 Perşembe, 22:20
24. Uluslararası Adana Film Festivali

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 24'üncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında konser veren şarkıcı Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festival kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sanata katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Devletin, sanatın geri plana atılması durumunda medeni milletler camiasındaki yarışta hakettiği yerde olamayacağını ifade eden Sözlü, "Bunun için sanatçılarımıza hürmet açısından, onlarla dayanışma adına bugün buradayız. Bu yıl yeni uygulamalar yaptık. Kültür Sanat Kasabası yaptık. Hemen hemen her güne konser ya da konserler tertip ettik. Sanatçılarımızla dayanışma içinde olabilmek için bu otelin bahçesinde bir aradayız." dedi.

Hayatını kaybeden sanatçıların görüntülerinin izletildiği sinevizyon gösterisinin ardından defile düzenlendi.

Daha sonra sahneye çıkan Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranları da şarkılara eşlik etti.

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