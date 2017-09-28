SAMSUN (AA) - Samsun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bafra ilçesinde ve İstanbul'daki operasyonlarda gözaltına alınan R.M. (20), S.K.C. (24), S.E. (34), Ü.G. (28), M.T. (29), O.Y. (22), A.V. (41), T.C. (23) ve İ.B'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.M, S.K.C, S.E, Ü.G, O.Y, A.V. ve İ.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.T. ve T.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlılar, 26 Eylül'de gözaltına alınmış, operasyonda, 150 ecstasy, 48 gram sentetik cannobinoid, 3 paket esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 muşta ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.