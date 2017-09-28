Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.
Savcı, mütalaasında, adli kontrol ve mal varlığına yönelik tedbirlerin kaldırılması taleplerinin reddini ve suçun vasfının mahiyeti nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.
Mütalaanın ardından savunma yapan tutuklu sanıklar, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.
Duruşmaya ara veren heyet, tutuksuz sanıklardan eski Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan, Ahmet Mercan, Ekrem Horozoğlu, Mesut Haskahveci ve Ersin Kıranatlıoğlu'nun tutuklanmasına, tutuklu sanıklardan İsmail Saffet Baktır, Metin Filiz ve Veis Niyazioğlu'nun ise tahliyesine hükmetti.
Mahkeme heyeti, tanıklar, gizli tanıklar ve müştekilerin dinlenmesi, dijital raporların sorulması ve diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.