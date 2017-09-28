ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası

28 Eylül 2017 Perşembe, 22:23

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte finans sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile iş adamlarının da bulunduğu 17'si tutuklu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, adli kontrol ve mal varlığına yönelik tedbirlerin kaldırılması taleplerinin reddini ve suçun vasfının mahiyeti nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

Mütalaanın ardından savunma yapan tutuklu sanıklar, hakkındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Duruşmaya ara veren heyet, tutuksuz sanıklardan eski Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin Okandan, Ahmet Mercan, Ekrem Horozoğlu, Mesut Haskahveci ve Ersin Kıranatlıoğlu'nun tutuklanmasına, tutuklu sanıklardan İsmail Saffet Baktır, Metin Filiz ve Veis Niyazioğlu'nun ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tanıklar, gizli tanıklar ve müştekilerin dinlenmesi, dijital raporların sorulması ve diğer eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ 70 SANIKLI FETÖ/PDY DAVASI
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları
YEREL

MİMAR SİNAN ULUSLARARASI PROJE OLİMPİYATLARI
Bağ evleri ve villalardan hırsızlık
YEREL

BAĞ EVLERİ VE VİLLALARDAN HIRSIZLIK
Ezan sesinden etkilenerek Müslüman oldu
YEREL

EZAN SESİNDEN ETKİLENEREK MÜSLÜMAN OLDU
Lexus'tan geri alım garantisi
YEREL

LEXUS'TAN GERİ ALIM GARANTİSİ

Kayseri'de ruhsatsız silah operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE RUHSATSIZ SİLAH OPERASYONU
Kayseri'deki 70 sanıklı FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ 70 SANIKLI FETÖ/PDY DAVASI
Kayseri'de şehitler için anıt durak
YEREL

KAYSERİ'DE ŞEHİTLER İÇİN ANIT DURAK