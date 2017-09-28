GÜNCELLEME - Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin 4 ilçesinde sokak satıcılarına yönelik farklı tarihlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 48 kişiden 19'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez, İzmit, Derince ve Dilovası ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiş şube müdürlükleri ve Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 polisin katıldığı ve 3 ay boyunca aralıklarla devam eden operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 48 kişiden 29'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, daha önce adliyeye sevk edilen 7 kişi ise tutuklandı. İşlemleri yeni tamamlanan 12 kişi de Körfez Adliyesine çıkarıldı.

Şüpheliler savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, operasyonlarda, sokak satıcısı olduğu tespit edilen 4 şüphelinin aracında yapılan aramada yangın tüplerinin içerisine gizlenmiş halde 13 kilo 960 gram afyon sakızı bulundu.

Operasyon kapsamında 1 kilo 740 gram metamfetamin ve 531 gram eroin, 149 uyuşturucu hap, 135,75 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu madde de ele geçirildi.



